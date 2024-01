ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المركز التجاري في الصين إلى 39 قتيلا (فيديو)

أكدت وسائل إعلام رسمية في الصين ومصادر في الحكومة المحلية بمقاطعة «جيانجشي»، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة «شينيو»، إلى 39 قتيلاً على الأقل، حتى مساء اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين.

وذكرت إدارة الطوارئ المحلي للاستجابة للحرائق، حسبما نقلت صحيفة «تشاينا ديلي»، أن الحريق اندلع بعد ظهر الأربعاء، في طابق تحت الأرض بالمتجر الواقع في شارع «تيانجونجنان» في منطقة «يوشوي».

#Jiangxi #China- At least 25 people killed and multiple others injured in fire burning from underground basement at store in #Yushui District of #Xinyu; CPC District Committee officials said pic.twitter.com/SVOdtDadq2