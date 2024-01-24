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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المركز التجاري في الصين إلى 39 قتيلا (فيديو)

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سارة ثروت
04:31 م | الأربعاء 24 يناير 2024
اندلاع حريق داخل متجر في الصين

اندلاع حريق داخل متجر في الصين

أكدت وسائل إعلام رسمية في الصين ومصادر في الحكومة المحلية بمقاطعة «جيانجشي»، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة «شينيو»، إلى 39 قتيلاً على الأقل، حتى مساء اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين.

وذكرت إدارة الطوارئ المحلي للاستجابة للحرائق، حسبما نقلت صحيفة «تشاينا ديلي»، أن الحريق اندلع بعد ظهر الأربعاء، في طابق تحت الأرض بالمتجر الواقع في شارع «تيانجونجنان» في منطقة «يوشوي».

مصرع 39 في حريق داخل متجر بالصين 

وجاء في بيان حكومي عن مجلس المدينة أنه جرى نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، دون الكشف عن عددهم، فيما توجه مسؤولو المدينة إلى موقع المركز التجاري، للتحقيق في أسباب الحريق.

دخان أسود كثيف يغطي سماء مدينة «شينيو»

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، سحابة من الدخان الأسود الكثيف، تتصاعد من موقع الحريق الذي اندلع داخل أحد المتاجرفي مدينة «شينيو»، وغطت سماء المدينة.

وفي أعقاب الحريق الأخير، طالب الرئيس الصيني، شي جين بينج، ببذل الجهود للحد من الحوادث، وضمان سلامة الناس، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، في تقرير لها قبل قليل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أدى حريق في سكن مدرسي إلى مصرع 13 طالباً في مقاطعة «خنان»، بوسط الصين، وتم احتجاز سبعة موظفين لدى الشرطة، بسبب الحادث.

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بقلم سارة ثروت