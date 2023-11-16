ارتفاع حصيلة حريق مبنى شركة شمالي الصين إلى 26 شخصا

أعلن التليفزيون المركزي الصيني، صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا حريق كبير اندلع في مبنى شركة تعمل بقطاع مناجم الفحم بمقاطعة شانشي شمالي الصين إلى 26 شخصا، فيما أرسل أكثر من 60 شخصا إلى مستشفى محلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام صينية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الصينية، إن ضحايا الحريق الأولية بلغوا 19 شخصًا، مشيرة إلى نقل 51 إلى المستشفى.

وكانت السلطات في مقاطعة شانشي الصينية، أشارت في وقت سابق من اليوم، إن الحريق اندلع في الطابق الثاني من مبنى مكون من 5 طوابق في حي ليشي بمدينة ليويليانج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام صينية على منصة التواصل الاجتماعي الصينية «ويبو»، ألسنة اللهب والدخان الكثيف يخرج من المبنى، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية«بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.