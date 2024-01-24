مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تصعيد مستمر للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، بالضفة الغربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت، اليوم الأربعاء، بتفجير منزل الأسير باسل شحادة، الذي تتهمته قوات الاحتلال بتنفيذ إحدى العمليات أسفرت عن مقتل 4 مستعمرين، وإصابة آخرين.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة شحادة، واستغرقت ساعة لوضع المتفجرات في المنزل ومحيطه، قبل أن تقوم بتفجيره.

وأكدت أن التصعيد مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، قبل قليل، 35 مواطناً فلسطينياً، ليرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 6255 أسيراً.

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني في طولكرم، مما أدى إلى استشهاده، ومنعت وصول سيارات الإسعاف إليه، ثم احتجزت جثمانه.