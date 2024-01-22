قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرا محررا وتعتدي على مسن في الضفة الغربية

يواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين خاصة الأسرى المحررين وكبار السن في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الأسير المحرر خالد محمد أبو البهاء، بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 6 فلسطينيين بينهم شقيقين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بالضرب على مسن فلسطيني يدعى غالب حوتري، واعتقلت شابين من مدينة قلقيلية أحدهما يدعى شريف فراج، والآخر معاذ زيد بعد مداهمة منزليهما.

وفي سياق الاقتحامات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، واستولت على مركبة، ومبلغا من المال عقب مداهمة منزل فلسطيني يدعى ياسر خليل أبو دية.