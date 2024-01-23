استمرار خسائر قوات الاحتلال.. أضرار بقاعدة جوية إسرائيلية على حدود لبنان

في استكمال لسلسلة الخسائر الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرض قاعدة تابعة للقوات الجوية شمال دولة الاحتلال على الحدود مع لبنان، لأضرار نتيجة قصف لبناني، موضحا أنه عقب إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، رصدت عدة عمليات قصف عبرت الأراضي المحتلة من الجانب اللبناني، وتم اعتراض بعضها بنجاح من منظومات الدفاع الجوي، ونتيجة لعمليات القصف هذه، لحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية لقاعدة جوية.

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال بقاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية

وكان «حزب الله» اللبناني، أعلن في تصريحات سابقة له اليوم، أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا، وقاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، وفقا لـ«روسيا اليوم».

جدير بالذكر، تشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تبادل مستمر لإطلاق النار، وقصفا بالصواريخ بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ إطلاق حماس عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.