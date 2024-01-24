ورش تدريبية لتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الصناعية بأسوان

أطلق مركز النيل للإعلام ورش تدريبية بعنوان «المناطق الصناعية الجديدة والاستثمار»، في قاعة مجمع إعلام أسوان، بهدف توفير فرص عمل للشباب والفتيات، من خلال حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة.

توفير فرص عمل للشباب

وأكد الدكتور أمجد وحيد، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية توفر فرص عمل للأيدي العاملة من مختلف المستويات الفنية والعلمية، وأن إقامة المدن الصناعية تساعد على إنشاء المصانع والاستثمارات في البلاد، حيث توفر البنية التحتية اللازمة وفرص العمل للشباب والشابات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في كلمته خلال الورش التدريبية، أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.

إقامة مشروعات اقتصادية وتجمعات سكانية

وأشار «وحيد» إلى أن الحكومة تخصص مساحات من الأراضي لإقامة المشروعات والتجمعات السكانية، وتوفر البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك الطرق والمرافق الخدمية كالماء والكهرباء، لتكون جاهزة للاستثمار.

وشارك في تنظيم الورش التدريبية فريق عمل مركز النيل للإعلام بإشراف إيمان عبد الحليم أحمد، مدير المجمع، وأشرف محمود عبد الرازق، مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر.