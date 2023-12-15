انطلاق ورش تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في أسوان

تستضيف قاعة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة في أسوان، فعاليات الورش التدريبية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، التي تهدف إلى تعزيز مهارات عدد من العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تطوير قدرات العاملين

وتأتي هذه الورش التدريبية تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الإداري للإدارات والمديريات والأجهزة المعنية.

من جهتها، قالت سهير مكي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، إن الدورة تنظم بالتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور إيهاب حنفي، وتهدف إلى تأهيل منسقي السلامة والصحة المهنية في الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة.

وتشمل فعاليات الورشة التدريبية مجموعة من المحاضرات المتخصصة، التي تهدف إلى زيادة وعي العاملين بأهم متطلبات تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية، وفقا للمعايير الدولية والقوانين المحددة، تسلط الضوء على الاشتراطات والآليات اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة، والتصدي للكوارث والأزمات الطارئة وضمان حماية العنصرين البشري والمادي.