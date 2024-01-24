نقابة الصحفيين تعلن مواعيد تسليم وحدات إسكان العلمين الجديدة

أعلنت نقابة الصحفيين، مواعيد وإجراءات تسليم وحدات العلمين الجديدة، موضحة في بيان، أن تسليم وحدات سكن مصر في الفترة من 28 يناير الجاري، وحتى 11 فبراير المقبل، ووحدات الإسكان المتميز من 12 فبراير وحتى 26 من نفس الشهر.

إجراءات تسليم وحدات العلمين الجديدة

التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، فرع مدينة العلمين الجديدة، بأصل خطاب التخصيص، وأصل بطاقة الرقم القومي سارية.

فتح حساب بالبنك وإصدار دفتر الشيكات بإيداع مبلغ في حدود 6000 جنيه.

وديعة الصيانة

بعد مرور 5 أيام وتفعيل الحساب وإصدار دفتر الشيكات، التوجه إلى البنك مرة أخرى، لسداد دفعة الاستلام، ووديعة الصيانة ومصاريف العقد، والتوقيع على الشيكات بعدد الأقساط.