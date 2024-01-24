إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في كليات جامعة المنيا الأسبوع المقبل

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، خلال ترأسه لمجلس شئون التعليم والطلاب، الذي عُقد بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم، أنه خلال الأسبوع القادم ستنتهي جميع كليات الجامعة من إعلان نتائجها للطلاب.

الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية

وأكد رئيس جامعة المنيا علي سرعة إجراء أعمال التصحيح والرصد فور الانتهاء من الامتحانات، وذلك وفق الخطة التنظيمية التي سبق وأن وضعتها الجامعة في هذا الشأن، مع التأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني وبدء إعلانها بحد أقصي خلال الأسبوع القادم.

وأشار الدكتور عصام فرحات، أن كليات الجامعة قد انهت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات، حيث اختتمت اليوم الاختبارات الالكترونية بكليات القطاع الطبي والذين أدوا اختباراتهم بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، وكذلك طلاب القطاع الطبي بالجامعة الأهلية.

تنفيذ الرحلات العلمية ببعض الكليات

كما نُوقش خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، خطة جامعة المنيا في تنفيذ الرحلات العلمية التي تحتاجها بعض كليات خلال اجازة منتصف العام الدراسي، إلى جانب الموافقة على عدد من القرارات التنظيمية لقطاع شئون التعليم والطلاب.