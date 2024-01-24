رئيس «مياه القناة»: صيانة دورية لرفع كفاءة محطات الصرف الصحي

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه يُجرى متابعة الصيانات المستمرة لمحطات الصرف الصحي، للحفاظ على أصول الشركة ورفع كفائتها والاستفادة منها بالصورة المثلى.

وأضاف «عصمت»، خلال محطة رفع الصرف الصحي في منطقة الأربعين بحى الأربعين بمحافظة السويس اليوم الأربعاء، أن العمل علي الصيانة الدورية يضمن استدامة تقديم خدمة الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بنطاق الخدمة.

حملة لتطهير شبكات الصرف الصحي

وقال «عصمت»، إن الشركة مستمرة في أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة، طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها.

وناشد «عصمت» المواطنين في مدن القناة بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحي، تجنبا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين.

استجابة الشركة لشكاوى العملاء

وقال، إن الشركة تستجيب سريعا لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن 125 أو الاتصال علي الرقم 01206666240.

ووجه «عصمت» بضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية، واتخاذ كل إجراءات السلامة والصحة المهنية في التعامل مع مختلف مكونات المحطة، واجراء كل عمليات الصيانة الدورية.