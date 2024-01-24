أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانتشار سيارات الصرف الصحي بالشوارع

ضربت أمطار غزيرة مناطق عدة في مدينة الإسكندرية منذ قليل، وذلك بعد توقف دام قرابة 10 ساعات منذ سقوط أمطار غزيرة عصر أمس، وسط تكثيف جهود شركة الصرف الصحي لرفع التراكمات من الشوارع بشكل سريع في ظل حركة الطلاب اليوم نظرا لاستمرار العملية الامتحانية دون تعطيل.

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإنه جرى نشر 182 سيارة ومعدة تابعة لشركة الصرف الصحي في كافة الأماكن للتعامل مع نوة الغطاس الحالية.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس الإسكندرية اليوم بارد جدا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 50% ما بين متوسطة إلى غزيرة.

برودة في الإسكندرية مع نوة الغطاس

وتشهد الإسكندرية برودة شديدة بسبب تسجيلها 19 درجة مئوية «كبرى» و 11 درجة مئوية صغرى، ضمن نوة الغطاس التي تضرب الإسكندرية بأمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا مع هبوب رياح شديدة.

ارتفاع أمواج البحر في الإسكندرية

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى 2 متر على مستوى مدن البحر المتوسط، التي تشهد أمطارا متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح شمالية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.