تقديم خدمات طبية لـ1426 حالة مجانا في قرية «منشة الشرقية» بكفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية مجانية شاملة إلى قرية «منشة الشرقية» وعدد من القرى المجاورة، التابعة لمدينة سيدي غازي، في محافظة كفر الشيخ.

قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وتأتي تلك القافلة الطبية المجانية، في محافظة كفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف لتنمية الريف المصرى، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى قري كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الأربعاء، أن تلك القوافل الطبية تأتي فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة، والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1426 مواطن ضمن أعمال القافلة، وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القافلة الطبية جاءت تحت إشراف ومتابعة ميدانية، للدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على قطاع الطب البشرى الدكتور طه أسماعيل، عميد كلية الطب البشري، بالجامعة، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

كما شارك في أعمال القافلة الطبية عدد من المتخصصين من كليات الطب، والأسنان، وأطقم التمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت تخصصات الباطنة، والعيون، والرمد، والأنف، والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية، والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج.