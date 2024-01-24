«المصري الديمقراطي» للسفير الألماني: الانحياز الأعمى لإسرائيل تهديد خطير للمنطقة

استقبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مقره الرئيسي، فرانك هارتمان سفير ‎ ألمانيا بالقاهرة، وليوناي ريز المسؤول السياسي بالسفارة.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

حضر اللقاء من جانب الحزب فريد زهران رئيس الحزب والنائبة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب، والنائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومحمد أبو النجا عضو الهيئة العليا.

وناقش عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، عدداً من الموضوعات على رأسها الغضب الشعبي والحزبي من الموقف الألماني ‎المُنحاز انحيازاً أعمى للحكومة الإسرائيلية المُتطرفة التي ترتكب بشكل يومي جرائم إبادة جماعية وفصل ‎عُنصري، ويعد الوقوف خلفها ودعمها هو تهديد مباشر لأمن المنطقة وضرب الحائط بأسس القانون الدولي ومفاهيم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

الأوضاع في غزة

‎وناقش الحزب أن تلك السياسات يتبعها موجات من العنف والإرهاب ومزيد من تعميق الفجوة بين الدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط التي ستؤدي في مٌجملها لتراجع وتقويض كل الجهود المبذولة في العقود الماضية من أجل السلام والتنمية.

‎وناقش الجانبان الدروس المستفادة من خوض المصري الديمقراطي الاجتماعي للانتخابات الرئاسية والأهمية الكبيرة لفتح المجال العام وإعادة الاعتبار للحياة السياسية، ‎كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأفق الخروج منها بحلول تدعم العدالة الاجتماعية الغائبة، وضرورة أن يستهدف شركاء التنمية تعاوناً اقتصادياً إنمائياً ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.

‎ويأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها المصري الديمقراطي الاجتماعي مع سفراء عدد من الدول للحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة.