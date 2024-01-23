محمود سامي يعلن ترشحه لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي

أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، عزمه الترشح لرئاسة الحزب خلال الانتخابات المقرر عقدها في شهر أبريل المقبل.

وكان المرشح الرئاسي السابق فريد زهران ورئيس حزب المصري الديمقراطي الحالي، أعلن عن عدم نيته للترشح مرة أخرى بالحزب.

قيادات الحزب

وأكدت مصادر خاصة، أن عددا كبيرا من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، أعلنوا تأييدهم للنائب محمود سامي فور إعلان ترشحه، موضحة أن القيادات ترى أنَّ الفترة الزمنية المتبقية حتى موعد المؤتمر العام قصيرة، بحيث يجب ترتيب صفوف الحزب وتجهيزها مبكرا لمواجهة العديد من الأمور التنظيمية وأهمها التفاعل مع الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت المصادر، أن قيادات الحزب ترى أنه يجب تجهيز كوادر الحزب في المحافظات المختلفة لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في النصف الثاني من 2025، وهي أمور تحتاج فترة زمنية للم الشتات، وتوحيد الجهود وبيان جاهزية الحزب أمام المجتمع السياسي والشعبي.

قيادات حزب المصري الديمقراطي

أبرز قيادات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت تأييدها لترشح النائب محمود سامي:

- د.حنا جريس - عضو مجلس الشيوخ.

- أ.سميرة الجزار - عضو مجلس النواب.

- دكتور عمرو مصطفى أمين أمانة الإسماعيلية.

- أيمن عويان أمين أمانة الجيزة.

- أحمد الضبع أمين أمانة الأقصر.

- المهندس حسني محمود أمين أمانة غرب الدقهلية.

- محمد جبر قائم بعمل أمين أمانة بنى سويف.

-محمود أبو بكر أمين أمانة قنا.

- الدكتور إبراهيم صديق أمين أمانة شرق الدقهلية.

- الدكتورة سماح جاهين أمين أمانة الغربية.

- أحمد حمدي أمين أمانة القليوبية.

- د.محمد الروبي - أمين اللجنة التشريعية المركزي.

- دكتورة عبير إسماعيل الأمين المساعد بالإسماعيلية وعضو الهيئة العليا.

- أ.تغريد سليم أمين قطاع القناة وسيناء (مركزى) وعضو المكتب السياسي.

- أ.محمد المغربى أمين المجالس المحلية بالاسماعيلية وعضو الهيئة العليا.

- أ. محمد شحاته - أمين المجتمع المدنى المركزى وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي.

- د. هاني الفضالي - أمين قطاع شرق الدلتا وعضو المكتب السياسي والهيئه العليا.

- د. انتصار الجلاد - أمين المرأة بالدقهلية وعضو الهيئه العليا.

- أ. عمر عوض - أمين شباب غرب الدقهلية وعضو الهيئه العليا.

- أ. مصطفي الإمام - أمين شباب شرق الدقهلية وعضو الهيئة العليا.

- أ. إبراهيم العدل - أمين عام مساعد وعضو الهيئة العليا.

- أ. محمد عزت - مرشح برلماني سابق / وعضو الهيئة العليا وأمين مركز المنصورة.

- د. أحمد سالم - عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب المركزى وعضو الهيئة العليا.

- م. أمير كمال - أمين عام مساعد الدقهلية وعضو الهيئه العليا.

- أ. علي حمزة مرعي عضو الهيئة العليا وأمين شباب الحزب بمحافظة قنا.

- أ. محمد أبو بكر أحمد عضو الهيئة العليا و أمين بندر قنا.

- م. مانويل عاطف أمين العمل الجماهيري المركزي - امانة شمال المنيا وعضو المكتب التنفيذى.

- أ. عزت إبراهيم عضو الهيئة العليا- أمانة شمال المنيا.

- أ. عصام رجب أبو عطية أمين التنظيم بمحافظة الجيزة وعضو الهيئة العليا للحزب.

- أ.عبد الراضي الزناتي أمين الإعلام بمحافظة الجيزة وعضو الهيئة العليا للحزب.

- فؤاد محمود -عضو الهيئة العليا وأمين الشباب بالجيزة.

- أ. شروق محمود عبد العزيز عضو الهيئة العليا وأمين شباب الغربية.

- أ. محمد حمدي بيومي أمين الشباب بالاقصر وعضو الهئية العليا.

- أ. علاء احمد يوسف - عضو الهيئة العليا.