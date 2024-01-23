الأمين العام لـ«المصري الديمقراطي»: توجد إيجابيات واضحة للمرحلة الأولى من الحوار الوطني

قال المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا في إفطار الأسرة المصرية، السياسيين المعارضين، قال: آن الأوان للبدء في إصلاح سياسي تأخر كثيرا، لافتا إلى أن هذه الصيغة كانت الخطوة الأولى لوجود الحوار الوطني.

وأضاف «كامل»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك مكاسب تحققت قبل البدء في انطلاق الحوار الوطني متمثلة في حالة الحلحلة التي حدثت في المجال السياسي المغلق منذ فترة، وبالتالي هذا في حد ذاته مكسب.

وأشار إلى أن المناقشات العظيمة التي دارت في الحوار الوطني حتى ولو لم يتم الاستفادة منها بالكامل، إلا أن هناك نقاط في الملف الاقتصادي نفذتها الدولة حينها، ولم تنتظر صدور المخرجات، مؤكدا أن هناك إيجابيات واضحة للمرحلة الأولى من الحوار الوطني.