إبرام سمير يروج لدوره في فيلم درويلة: زجزاج

روَّج الفنان إبرام سمير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لدوره في فيلم درويلة المقرر طرحه في دور العرض 7 فبراير.

ونشر سمير البوستر الدعائي له من الفيلم، كاشفا عن اسم الشخصية التي يجسدها قائلا: زجزاج من فيلم درويلة 7 فبراير في جميع دور العرض.

أبطال فيلم درويلة

ويشارك في بطولة فيلم درويلة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبدالجليل ومحمود عبد المغني وآيتن عامر ومحمد علي رزق وحسني شتا وإبرام سمير ونهال نور ومحمد علي ميزو وكابتن إبراهيم صبحي، قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبدالرحمن فتحي، إخراج إسماعيل معوض.

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار من الإثارة والغموض والأكشن.