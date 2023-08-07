إبرام سمير يكشف عن تفاصيل شخصيته في العرض الخاص لفيلم «البطة الصفرا»

حضر الفنان إبرام سمير، العرض الخاص لفيلم «البطة الصفرا»، الذي أقيم مساء اليوم في أحد السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف الفنان إبرام سمير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل شخصيته في الفيلم، قائلا إنه «واحد من ضمن أعضاء عصابة البطة الصفرا، التي تدور حولها أحداث الفيلم».

وتابع الفنان إبرام سمير، حديثه قائلا إن العصابة لها تخصصات، وسيكون تخصصه في العصابة أنه نشال متخصص في السرقة، معبرا عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل الفيلم.

أبطال فيلم البطة الصفرا

«البطة الصفرا»، من بطولة محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.