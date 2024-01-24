مباحثات موسعة لوزيري خارجية مصر وموريتانيا حول القضايا الإفريقية والعربية

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مباحثات موسعة مع وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك، بشأن سبل دعم وتعزيز علاقات الإخاء والتضامن بين البلدين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، عبر منصة «إكس».

تنسيق مشترك بين البلدين

أشار السفير أحمد أبوزيد، إلى التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين حول القضايا الإفريقية والعربية ذات الاهتمام المشترك.