وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قد تصدر بعد 5 سنوات

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصريّ الأسبق، إنّ محكمة العدل الدولية قد تصدر حكمها في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، في حق الفلسطينيين، خاصة في غزة، بعد نحو 5 سنوات.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، ردًا على سؤال مُحَرِّر«الوطن» حول مصير الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية، قائلا: «لا يوجد محكمة في الدنيا حكمها سريع، سواء كانت محكمة دولية أو وطنية، وبخصوص الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، فتتعلق بالإجراءات الاحترازية العاجلة، التي تتضمن إصدار حكم بوقف إطلاق النار، وذلك لحين البت في القضية التي قد تأخذ 5 سنوات.

وأكد «فهمي» خلال لقاء مفتوح، في ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم، أنّ من يرفع مثل هذه الدعوى يجب أولا أن تكون دولته عضوًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

الصورة المرئية للعدوان الإسرائيلي على غزة

كما أكد السفير نبيل فهمي، أنّ أكثر الأدوات فاعلية في التأثير على العالم لصالح القضية الفلسطينية، تمثلت في الصورة المرئية، فيما يحدث في غزة وحجم الدمار.

وتابع في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين: «هذه الصور أثرت دوليًا أكثر من البيانات والشعارات، التي كنا نطرحها لأن أغلب العالم ليس في الساحة، فعندما آتى بالساحة إليه فسيكون ذلك أكثر تأثيرًا، لكن هذا التأثير ليس كافيًا حتى الآن لإحداث تغيير فعلينا أن نستثمر في هذا الجهد لإحداث التغيير المطلوب»

إعادة تشكيل وضعية البحر الأحمر

وشرح «فهمي» أنّ هناك إعادة تشكيل لوضعية البحر الأحمر، وأي دولة لديها سياسة خارجية هامة في تشكيل مصالحها، ويجب إيجاد مصالح مع الجيران المباشرين والمجاورين».

وبيّن وزير الخارجية الأسبق: «هناك مؤامرات، لكن دائمًا ما يكون التآمر على الضعيف، ولم نر تآمرًا على القوي ولكن محاولات للتآمر، وأحذر من سياسات رد الفعل، فيجب أن تكون هناك تصورات لتحركاتي ومساراتي ومصالحي».

واختتم وزير الخارجية الأسبق بالإشارة إلى أنّه على الرغم من المعلومات التي وصلت لاستخباراتها عن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، إلا أنها تعاملت مع هذه المعلومات بغرور القوة.