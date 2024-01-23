وزير الخارجية الأسبق يقترح حلا للقضية الفلسطينية.. يبدأ بحكومة تكنوقراط

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ عام 2024 يتوقع أن يشهد تغييرات في المنطقة لصالح الدول المؤثرة على حساب الدول غير المؤثرة.

نقابة الصحفيين

وأضاف نبيل فهمي، خلال كلمته بندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية في نقابة الصحفيين، مساء أمس: «مستمرون في مرحلة توتر وتغييرات، وعلينا أن نتعامل بنشاط وبحكمة في المرحلة المقبلة، أغلب الدول العربية تحررت نتيجة جهد ومساعدة مصر، نحن ساعدنا في إيجاد واقع جديد، ولا شك أنّ كل دولة لها طباع وأوليات مختلفة، كما أنّ التعددية الإقليمية عنصرا مهما، فالوضع الحالي يختلف عن الماضي».

القضية الفلسطينية

وردا على سؤال حول توقيت حل القضية الفلسطينية، قال نبيل فهمي: «أرادت أمريكا في الماضي عمل انتخابات فلسطينية، وهو ما عارضه حينها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس المصري السابق حسني مبارك، لأن الساحة في فلسطين وغزة كانت مهيأة لتولي الفصائل الفلسطينية مسؤولية الإدارة، ولكن أمريكا صممت على إجراء الانتخابات، وفازت الفصائل بالفعل».

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق، قائلا: «مطلوب عمل حكومة تكنوقراط فلسطينية تجمع بين القطاع والضفة لإدارتهما معا، وأن يكون هناك انتخابات فلسطينية وإسرائيلية قبل نهاية 2024».