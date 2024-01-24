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«الداخلية» تنشر فيلم «العودة» ضمن الاحتفالات بعيد الشرطة الـ72

كتب:

أحمد شوقي
05:21 م | الأربعاء 24 يناير 2024
لقطة من فيلم العودة

لقطة من فيلم العودة

نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر «يوتيوب»، فيلما بعنوان «العودة»، في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72.

 

الفيلم يتحدث عن أنه «في يوم 25 يناير استغلت جماعة الإخوان الإرهابية الظروف التي تمر بها البلاد لتنفيذ مخططها اللي اترسم من سنين، واكتلمت الصورة في يوم 29 وكان المخطط في انتظار اللحظة المناسبة للتنفيذ، وبسبب تهالك بعض منشآت السجون التي تخطى عمرها 100 عام، مكنهم من تنفيذ مخططهم».

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