جامعة المنيا تهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

قدم الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء وزير الداخلية، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الشرطة البواسل، والمجتمع الجامعي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة المصرية، وذكرى ثورة 25 يناير.

بطولات وتضحيات رجال الشرطة

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن عيد الشرطة المصرية هو يوم من أيام الفخر والاعتزاز لكل مصري، حيث يجسد بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن في معركة الإسماعيلية عام 1952، التي كانت بمثابة الشرارة الأولى لثورة 23 يوليو، التي أعادت للشعب المصري كرامته وحريته.

حماية أمن الوطن واستقراره

وأعرب رئيس جامعة المنيا عن تقديره لدور رجال الشرطة في حماية أمن الوطن واستقراره، وحرصهم على حفظ مقدراته وسلامة مواطنيه، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن ينعم عليها بالأمن والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

وفي وقت سابق، ترأس رئيس جامعة المنيا اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب لمناقشة مواعيد اعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء الامتحانات في جميع الكليات، وجداول الفصل الدراسي الثاني 2024.