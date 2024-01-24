موعد إجازة 25 يناير للقطاعين الحكومي والخاص.. مدفوعة الأجر

حدد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة 25 يناير، موضحا الفئات التي يحق لها الحصول على الإجازة والتي تأتي بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية؛ ليصدر بعده مباشرة قرار من حسن شحاتة وزير العمل، محددا موقف القطاع الخاص من الإجازة.

إجازة 25 يناير للقطاع الحكومي

إجازة 25 يناير، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، تكون غدا الخميس وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للفئات الآتية:

- العاملون في الوزارات

- العاملون في المصالح الحكومية

- العاملون في الهيئات العامة

- العاملون في وحدات الإدارة المحلية

- العاملون في شركات القطاع العام

- العاملون في شركات قطاع الأعمال العام

- العاملون في شركات القطاع الخاص

إجازة 25 يناير للقطاع الخاص

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن إجازة 25 يناير بالنسبة للقطاع الخاص تبدأ غدًا الخميس ولمدة يوم واحد بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ووفق قرار إجازة 25 يناير، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، وذلك في حالة حاجة ظروف العمل لذلك، وهنا يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لقانون العمل.