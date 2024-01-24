وزيرة الدفاع الهولندية تثمن دور مصر في تسهيل عبور المساعدات إلى غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولو نجرن، استمعت خلال زيارتها لمعبررفح لشرح من فرق الهلال الأحمر المصري أمام معبر رفح عن حجم المساعدات إلى قطاع غزة.

الأوضاع داخل قطاع غزة

وأكدت على أن الأوضاع داخل قطاع غزة مأساوية وتتطلب حلولا سريعة وناجزة، مثمنة دور مصر على المستويات كافة لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة، مختتما حديثها موجها بالشكر لمصر على دورها المحوري للعمل على نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة.