يتبقى منه 5 في أمريكا.. تأسيس مركز آمن لإنقاذ طائر أكيكيكي من الانقراض

طائر أكيكيكي، هو أحد أنواع الطيور المُهددة بالانقراض في الحياة البرية، إذ يتواجد منه 5 فقط في ولاية هاواي الأمريكية، ما دفع مجموعة من الباحثين بمركز كيوهو للحفاظ على الطيور، بجمع الطيور المتبقية لرعايتها وزيادة عددها من خلال تهيئة الوضع للتكاثر والحفاظ على البيض الذي تضعه أنثى هذا الطائر.

إنقاذ طائر أكيكيكي من الانقراض

أمضى الباحثون المشرفون على هذا المشروع، 3 أيام في الغابات النائية التي أغرقتها مياه الأمطار، للبحث عن طيور أكيكيكي والبيض الصغير الذي تتركه في البرية، بهدف إنقاذ هذا الطائر من الانقراض، ووضعها في مركز كيوهو، بحسبما أكده جاستين هايت، المشرف الميداني على مشروع استعادة الطيور في غابة كاواي، لـموقع CNN.

ويمكن اعتبار مركز كيوهو بمثابة سفينة نوح، التي ستحمي هذا الطائر الصغير من الانقراض، بتلك الكلمات وصفت هانا بيلي مديرة رعاية الحياة البرية بمركز كيوهو، هذا المشروع الذي تبنته هي ومجموعة من الباحثين، مؤكدة أنهم يحاولون بكل الطرق جمع الأعداد القليلة المتبقية من هذا الطائر لرعايته وتهيئة الظروف لتزاوجه، وزيادة عدده، من خلال تصميم حظائر له تحاكي بيئته الطبيعية.

البعوض الحامل للملاريا يهدد بانقراض أكيكيكي

واعتبرت بيلي البعوض الحامل للماريا، هو السبب الأساسي وراء التهديد بانقراض طائر أكيكيكي، لأن الطائر لا يستطيع مقاومة البعوض، وبالتالي يقل عدده شيئًا فشيئًا حتى لم يتبقَ سوى 5 طيور منه في غابات ولاية هاواي الأمريكية، وتابعت: تغير المناخ أدى لهجرة أعداد كبيرة من البعوض من بيئته الأصلية إلى مرتفعات هاواي، وبدأت في مهاجمة الطيور، كما اعتبرت فقدان الموائل أو البيئة الطبيعية لهذا الطائر سببًا ايضا للتهديد بإنقراضه.

ونتيجة لتلك المخاطر التي تهدد بانقراض طائر أكيكيكي، يدرس الباحثون بولاية هاواي الملاريا في جميع أنحاء العالم، للبحث عن حلول لمكافحته.