«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تحركات أوروبا لحماية السفن في البحر الأحمر

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً اليوم الأربعاء، بعنوان «مهمة بحرية أوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر»، تستعرض فيه موقف بعض الدول الأوروبية بشأن المشاركة في المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، بغرض حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وجاء في التقرير: «لم ينجح الأوروبيون في حسم أمورهم بشأن آلية مشاركتهم في المهمة البحرية المحتملة لدول الاتحاد في البحر الأحمر، التي تهدف إلى حماية سفن الشحن من الهجمات الحوثية في اليمن، حيث قرروا البت في آلية مشاركتهم فبراير المقبل».

وأضاف التقرير: «وعلى هامش الاجتماع الشهري لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتفق وزراء خارجية دول التكتل، من حيث المبدأ، على تنظيم مهمة تهدف إلى حماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث من المقرر نشر 3 سفن عسكرية تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي، لحماية السفن التجارية، ودعم التحالف الأمريكي بالمنطقة، منذ ديسمر الماضي».

وتابعت «القاهرة الإخبارية» في تقريرها أن: «وزير الخارجية الإسباني كشف أن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لم يسفر عن أي قرارات بشأن آلية المشاركة في المهمة البحرية المحتملة في البحر الأحمر، موضحاً أن بلاده قررت عدم المشاركة في هذه العملية».