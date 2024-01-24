مراسل DMC يكشف عن موعد فتح معرض الكتاب أمام المواطنين

كشف محمد سعد، مراسل قناة DMC، عن تفاصيل أجواء افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي الكتاب المقام على أرض المعارض بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولى فعاليات المعرض بصحبة عدد من المسؤولين بالجهات المعنية.

عدد الناشرين بدورة المعرض الحالية 1200 ناشر

وقال «سعد» خلال مداخلة هاتفية على «قناة Dmc» إنه من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال المواطنين بداية من الساعة التاسعة من صباح غد الخميس، موضحا أن عدد الناشرين بدورة المعرض الحالية 1200 ناشر أي بزيادة 153 ناشرا عن العام الماضي ليصل عدد العروض 5250 عرضا مختلفا.

الدول المشاركة في معرض الكتاب

وتابع مراسل DMC قائلا «كما يشارك في الدورة عدد من الدول المختلفة، والتي بلغ عددها 70 دولة أبرزها فلسطين والعراق وليبيا، وتأتي مملكة النرويج كضيف شرف للدورة الحالية، الأمر الذي يؤكد على مدى أهمية المعرض للثقافة العالمية أنه بؤرة لتبادل الأفكار الثقافية والمعرفية لدى مختلف الشعوب».

وحول شخصية معرض الكتاب خلال الدورة الحالية قال «سعد» أنه تم اختيار الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.