كتب معرض الكتاب 2024.. جناح الأزهر يتزين في أبهى صوره لاستقبال الرواد

تزين جناح الأزهر الشريف في أبهى صوره استعدادًا لاستقبال الضيوف والزوار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024، ولذلك يرغب الكثيرين في معرفة كتب معرض الكتاب 2024 لجناح الأزهر.

كتب معرض الكتاب 2024 لجناح الأزهر

ويُشارك الأزهر الشريف بالعديد الأعمال في معرض الكتاب هذا العام، ومن بينهما كتاب «وسطية الإسلام،» من أعمال الشيخ محمد محمد المدني، بـ 11 لغة؛ هي «الفرنسية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية»، ويهدف الكتاب إلى نشر الفكر الوسطي المستنير والتَّعريف بمبادئ الإسلام ومقاصده في كل ربوع العالم.

وبخصوص كتب معرض الكتاب 2024 لجناح الأزهر، يعرض جناح الأزهر الشريف، التراث العلمي لـ مجلة الأزهر خلال 75 عامًا في 106 مجلدات، كما يعد الأزهري الفيلسوف «حمدي زقزوق» شخصية جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدَّولي للكتاب.

كما يُقدم جناح الأزهر كتاب «الإمام ورد المزاعم الصهيونية»، الذي يأتي كتوثيق لردود لا ينبغي أن تغيب عن ذاكرة الأمة، وأصحاب الضمائر اليقظة على حسب ما أعلنه مرصد الأزهر الشريف.