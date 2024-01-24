«الثقافة» تحتفي بالتراث الفلسطيني في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة، إنّ الوزارة تحتفي بالأدب الفلسطيني في الدورة الحالية من المعرض، كما تخصص يوما للاحتفال بالتراث الفلسطيني في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب مشاركة دولة فلسطين بجناح رسمي يضم ملامح من التراث الفلسطيني وعدد من الإصدارات الفلسطينية المهمة، حيث تحضر الثقافة الفلسطينية وبقوة في الدورة الحالية من المعرض، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تُناقش أدب المقاومة، بمشاركة كتاب من مصر وفلسطين.

نصنع المعرفة... نصون الكلمة

تأتي الدورة الحالية تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية خلال الفترة من 25 يناير الحالي حتى 6 فبراير المُقبل، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وجرى اختيار اسم الدكتور سليم حسن عالم المصريات «شخصية المعرض»، والكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال «شخصية معرض كتاب الطفل».

وتنطلق الفعاليات المصاحبة للدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ابتداء من غدًا الخميس 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ويُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.