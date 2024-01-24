«حدوتة ع الماشي».. إطلاق ثلاثية لميس جابر بمكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك

أطلقت الدكتورة لميس جابر، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، منذ قليل، ثلاثيتها الجديدة «حدوتة ع الماشي»، بحضور الفنان يحيى الفخراني، والكاتبة الدكتورة صفاء النجار.

ثلاثية لميس جابر تناقش تاريخ مصر الحديث والقديم

وتتناول الثلاثية، قصص كتبتها الدكتورة لميس جابر، وتناولت فيها تاريخ مصر الحديث والقديم، تطرقت إلى عدة موضوعات، تنوعت بين تاريخ محمد علي وأبناءه ، وأصل الأكلات والكلمات المصرية، كما أفردت مساحة لنجوم وممثلين مصريين، رأت من وجهة نظرها، أنهم يستحقوا الإ‘شادة والتكريم، واختارت بعض المساجد الأثرية وتحدثت عن منشأها وأماكنها.

كما تحدثت عن بعض الكلمات التي نسمعها يوميا، مثل «أمبوب»، التي كشفت لنا أن أصلها فرعونية خالصة.

وتقدمت لميس جابر، بالشكر لكل حاضري إطلاق الثلاثية، معربة عن سعادتها بالحضور الكبير لحضور انطلاق الثلاثية.

الهوية المصرية لا يمكن أن تهتز

وأضافت «جابر» أن الهوية المصرية لا يمكن أن تهتز أو تشوه، مشيرة إلى أن عصور الظلام التي مر بها البلد كثيرة جدا، إلا أن الهوية المصرية لم تتأثر، وظلت كما هي.

وقالت: «من وجهة نظري عصر المماليك هو الأزهى»، مشيدة بمجهود محمد علي لما أحرزه من تقدم في تعليم وصحة وغيرهما من المجالات.