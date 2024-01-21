أول صور من كواليس مسلسل «عتبات البهجة» لـ يحيى الفخراني في رمضان 2024

بدأ تصوير مسلسل «عتبات البهجة» منذ شهور، بطولة الفنان يحيى الفخراني، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

كواليس مسلسل «عتبات البهجة» لـ يحيى الفخراني

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، صورا من كواليس تصوير مسلسل عتبات البهجة، معلقة: «من كواليس تصوير مسلسل عتبات البهجة بحضور النجم الكبير يحيى الفخراني.. رمضان 2024».

أبطال مسلسل «عتبات البهجة»

المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

مسلسل عتبات البهجة يدور في إطار تشويقي، وهو من رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

مسلسل «عتبات البهجة» يتكون من 15 حلقة، ويعتمد على الرواية الأصل.