يحيى الفخراني: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 حتى إعلان النتيجة يدعو للفخر

عبر الفنان القدير يحيى الفخراني عن سعادته وفخره بمشهد خروج المصريين ونسبة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلاً : « من بداية مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 وحتى إعلان النتائج مشهد يدعو للفخر في يوم الانتخابات بعت السواق ثلاثة أربع مرات عشان يشوف اللجنة، بقت فاضية من شدة الاكتظاظ عشان أقدر أحط صوتي ».

نراهن على وعي الشعبي دائما

تابع في مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : «المباركة اليوم ليست للرئيس السيسي ولكن للشعب المصري في وعيه والذي نراهن عليه دائماً ولولا وعيه لما كان المواطن عبد الفتاح السيسي»، مردفاً : «لازم نبقى فاكرين أنه قبل أيام كان هناك تهديداً أن جزءاً من سيناء كان هيروح ولولا وعي المصريين لما واجهت الدولة المصرية تلك التحديات».

وعن أهم متطلبات المرحلة القادمة من الرئيس السيسي في فترته الجديدة قال الفخراني: « أتمنى في وقت من الأوقات أن نحتار في الاختيار بين الرؤساء المرشحين وتقوية الأحزاب وكوادرها».

رسالة للرئيس السيسي

ووجه رسالة للرئيس السيسي قائلاً: «معلش ممكن التحديات القادمة أصعب من اللي فات لأن البنية التحتية للإنسان المصري لازم تعمل على حق».