عزة مصطفى تهنئ رجال «الداخلية» بمناسبة عيد الشرطة الـ72 (فيديو)

هنأت الإعلامية عزة مصطفى رجال الشرطة المصرية وقيادات وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال اليوم بعيد الشرطة الـ72 والموافق 25 يناير 2024.

وأضافت مصطفى، خلال تقديمها لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين في حالة وعي كبير وتحمل للأزمة التي يشهدها الشارع المصري خلال الفترة الحالية.

كلمة الرئيس حملت معاني كثيرة تجاه الأزمة الاقتصادية بالوطن العربي

وأشادت الإعلامية عزة مصطفى بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد الشرطة اليوم، والتي حملت معاني كثيرة تجاه الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الوطن العربي في الفترة الحالية.