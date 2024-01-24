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عزة مصطفى تهنئ رجال «الداخلية» بمناسبة عيد الشرطة الـ72 (فيديو)

كتب:

أحمد العانوسي
07:52 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

هنأت الإعلامية عزة مصطفى رجال الشرطة المصرية وقيادات وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال اليوم بعيد الشرطة الـ72 والموافق 25 يناير 2024.

وأضافت مصطفى، خلال تقديمها لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين في حالة وعي كبير وتحمل للأزمة التي يشهدها الشارع المصري خلال الفترة الحالية.

كلمة الرئيس حملت معاني كثيرة تجاه الأزمة الاقتصادية بالوطن العربي

وأشادت الإعلامية عزة مصطفى بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد الشرطة اليوم، والتي حملت معاني كثيرة تجاه الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الوطن العربي في الفترة الحالية.

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