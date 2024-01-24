محمد نور: سعيد لمشاركتي في احتفالات عيد الشرطة الـ72

أعرب المطرب محمد نورعن سعادته بالمشاركة فى احتفالات الشرطة، وكتب محمد نور عبر حسابه على موقع الصور«انستجرام»،: «سعيد جدا بمشاركتي في احتفالات عيد الشرطة الـ 72 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور اليوزباشي مصطفى كمال الصياد قائد عمليات المقاومة الشعبية في بورسعيد».

وأضاف نور: «شكرا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الرائع وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والمخرج القدير خالد جلال».

حفل عيد الشرطة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الضباط بمنحهم أنواط الامتياز؛ تقديرا لعطائهم وإخلاصهم، وذلك في حفل عيد الشرطة الـ72، الذي أقيم في أكاديمية الشرطة.