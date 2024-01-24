«المؤتمر» يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة: شاملة جامعة

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات عيد الشرطة، موضحا أنها كانت كلمة شاملة جامعة.

وأشاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أيضا بكلمة الرئيس السيسي عن قطاع غزة وما يحدث فيها وشعوره بالمسئولية الوطنية والقومية والإنسانية تجاه قطاع غزة، وإشارته أيضا إلى المسئولية أمام الله عن كل ما تقدمه مصر للقضية وهو ركن مهم.

رؤية القيادة السياسية

وأشار إلى الإشارة الواضحة لرؤية القيادة السياسية بوضوح مدى الضغط الاقتصادي، وأهمية الانتاج والإسراع فيه، فضلا عن أهمية وجود حوار اقتصادى مواز للحوار الوطني؛ لوضع الرؤى والاقتراحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن، أمر مهم جدا ينتظره المصريين بفارغ الصبر وبمنتهى الأمل، ولعل وضع إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في موضع الأولوية من اهتمامات القيادة السياسية.