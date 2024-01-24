رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المؤتمر» يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة: شاملة جامعة

كتب:

محمد أباظة
03:23 م | الأربعاء 24 يناير 2024
المؤتمر

المؤتمر

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات عيد الشرطة، موضحا أنها كانت كلمة شاملة جامعة.

وأشاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أيضا بكلمة الرئيس السيسي عن قطاع غزة وما يحدث فيها وشعوره بالمسئولية الوطنية والقومية والإنسانية تجاه قطاع غزة، وإشارته أيضا إلى المسئولية أمام الله عن كل ما تقدمه مصر للقضية وهو ركن مهم.

رؤية القيادة السياسية

وأشار إلى الإشارة الواضحة لرؤية القيادة السياسية بوضوح مدى الضغط الاقتصادي، وأهمية الانتاج والإسراع فيه، فضلا عن أهمية وجود حوار اقتصادى مواز للحوار الوطني؛ لوضع الرؤى والاقتراحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن، أمر مهم جدا ينتظره المصريين بفارغ الصبر وبمنتهى الأمل، ولعل وضع إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في موضع الأولوية من اهتمامات القيادة السياسية.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: زوارق حربية إسرائيلية تقصف ساحل قطاع غزة

 إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مخيم النصيرات في قطاع غزة

رويترز: وساطة مصرية أمريكية لعقد هدنة في قطاع غزة

كيربي: قطاع غزة في المستقبل لن يشمل قادة الفصائل الفلسطينية

أول تعليق لـ معتز عزايزة بعد مغادرة قطاع غزة: «وينك يا مصطفى؟»
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.