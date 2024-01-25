10 نصائح لتجنب الآثار السيئة لتقلبات الطقس اليوم.. «التزموا منازلكم»

تتواصل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وتقلبات الطقس داخل البلاد، في الساعات القليلة المقبلة، الأمر الذي قد يشكل ضررًا على عدد من الفئات التي يجب أن تلتزم منازلها، حال انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وهطول الأمطار، إلى جانب انتشار الأتربة.. فما النصائح التي يجب اتباعها من أجل تجنب مخاطر تلك التقلبات؟

نصائح للوقاية من تقلبات الطقس اليوم

سرد مجدي بدران أستاذ الحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعض النصائح التي يجب التزامها في الأوقات الحالية، التي تشهد تقلبات شديدة في حالة الطقس، من أجل الحفاظ على حالتهم الصحية وعدم تفاقم إصابتهم بأي أمراض حال وجد ذلك.

نصائح لتجنب مخاطر تقلبات الطقس

1- تجنب الخروج من المنزل خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي خاصة مرضى الربو ومرضى حساسية الأنف وحساسية العين

2- استخدام ماسكات ضد الأتربة، ويمكن تغطية الأنف أيضًا بأي واقي.

3- التخلي عن العدسات اللاصقة وقت هبوب العواصف الترابية.

4 - ارتداء ملابس شتوية واقية من البرد داخل وخارج البيوت، مع تغيير الملابس كاملة عند العودة للمنزل والاستحمام وغسل الشعر جيدًا.

5 - تنظيف الأنف باستمرار، والغرغرة والاستنشاق بالماء والملح بشكل دوري من أجل تطهير الحلق والأنف.

6- التخلص من آثار الأتربة داخل المنازل وأماكن العمل أو حتى في السيارات.

7- غلق النوافذ والأبواب بشكل محكم مع تغطية أجهزة التكييف.

8- الحصول على أدوية خاصة بعلاج الحساسية خاصة الوقائية، من أجل تفادي حدوث أزمات تحسسية، مع ضرورة عدم الحصول على أي دواء قبل استشارة الطبيب المختص، وبوجه خاص المضادات الحيوية والمسكنات.

9- تجنب فرك العين أو الأنف، والتقليل من التدخين الذي يعمل تخفيض المناعة، إلى جانب تأثيره على الأهداب التنفسية التي تحمي مجرى الهواء بالجهاز التنفسي.

10. تناول الماء والسوائل والأعشاب الطبيعية.