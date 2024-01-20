احذر تجاهلها.. 5 علامات تظهر على العين تٌخبرك بالإصابة بأمراض خطيرة

«العين نافذة الروح»، كما يقال دائمًا، لكن المُؤكد أنها أصبحت نافذة أيضًا للصحة الجسدية، بعدما أكدت العديد من الدراسات أن العين تتحدث عن حالة الجسد، وتٌعطي مؤشرات في بعض الأحيان عن وجود أزمات صحية، يرصد التقرير 5 علامات تظهر على العين تخبرك بالإصابة بأمراض خطيرة.

5 علامات تظهر على العين تخبرك بالإصابة أمراض خطيرة

يمكن أن تكون التغيرات التي تظهر على العين مؤشرًا على وجود مٌشاكل صحية، يجب الحذر عند رؤيتها والذهاب للطبيب، وفيما يلي بعض العلامات التي تظهر في العين، وتكون إشارة لأزمة أو مشكلة صحية في الجسد، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن».

ضبابية الرؤية: تأتي ضمن قائمة طويلة من الأعراض التي يجب الحذر عند ظهورها، إذ تعد مؤشرًا على مشاكل في العين، ومنها إعتام عدسة العين أو الجلوكوما، التي يمكن أن تكون إشارة إلى ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، وفق الدكتور محمد الشافعي، أخصائي الرمد لـ«الوطن».

الرؤية المزدوجة: يمكن أن تشير إلى انفصال الشبكية أو اعتلال الشبكية السكري، وقد يكون في بعض الأحيان علامة على مشاكل غير متوقعة مثل السكتة الدماغية أو إصابات الرأس.

عدم وضوح الرؤية: في الأغلب تكون أعراض عدم الرؤية بوضوح مؤشر لطول النظر أو قصر النظر أو الاستجماتيزم، وفي بعض الأحيان علامة على نقص فيتامين B12 أو نقص الحديد.

علامات تظهر على العين تخبرك بالإصابة أمراض خطيرة

ومن بين علامات تظهر على العين تخبرك بالإصابة أمراض خطيرة، هي اصفرار العينين: يمكن أن يكون اصفرار العينين علامة على مشاكل في الكبد أو المرارة أو البنكرياس، أو يمكن أن يكون علامة على فقر الدم أو العدوى.

انتفاخ العينين: يكون في الأغلب دليلا على الحساسية أو التهاب الملتحمة أو مشاكل الغدة الدرقية، أو يمكن يشير إلى وجود أمراض الكلى أو أمراض القلب.

إحمرار العينين: يمكن أن يكون إحمرار العينين علامة على الحساسية أو التهاب الملتحمة أو الجفاف، أو مشاكل أخرى، مثل الصداع النصفي أو التهاب المفاصل الرٌوماتويدي.