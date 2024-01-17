سبب رؤية نقاط مضيئة في العين في الظلام.. لا تستدعي الذهاب للطبيب

يمكن أن يرى البعض نقاطا مضيئة شفافة أو ملونة في العين، وتأخذ أشكالا متنوعة ومختلفة، بما يشبه البرق أو فلاش الكاميرا، أو تظهر على هيئة أجسام صغيرة يطلق عليها الذباب الطائر، ولا تستدعي في هذه الحالة الذهاب إلى طبيب، وهو ما يفسر سبب رؤية نقاط مضيئة في العين في الظلام.

يتساءل البعض عن سبب رؤية نقاط مضيئة في العين في الظلام، فقد تدل على وجود شيء عرضي، لذا يجب الانتباه جيدًا، عند تكرار هذا الأمر، الذي يستلزم الذهاب إلى الطبيب المختص، حتى لا يتطور الأمر إلى أمراض خطيرة في العين، بحسب موقع «مايو كلينك الطبي».

سبب رؤية نقاط مضيئة في العين في الظلام

تكرار رؤية نقاط مضيئة في العين في الظلام، يتطلب إجراء بعض الفحوصات الطبية والدقيقة للعينين، خاصة إذا كانت هذه الأعراض تظهر بشكل مستمر من فترة لأخرى، وإذا كانت هذه النقاط تظهر على شكل وميض ضوئي، بما يشبه البرق أو فلاش الكاميرا، فهو يدل على وجود شد على الشبكية الخاصة بالعين، الذي يعتبر جرسًا ومؤشرًا لحدوث مضاعفات خطيرة، قد تؤدي إلى ضعف البصر بشكل ملحوظ.

نقاط مضيئة في العين في الظلام

نقاط مضيئة في العين في الظلام، لا يوجد في حالة واحدة، بل يمكن أن تظهر نقطة مضيئة أو مظلمة أو على شكل أجسام صغيرة شفافة، وقد تكون ملونة، وتوجد على فترات ملونة بفترات متباعدة، وفي هذه الحالة تكون كثافتها هائلة، ويطلق عليها الذباب الطائر Floaters ، ولا توجد منه خطورة كبرى في هذه الحالة، لأنه لا يشكل بحد ذاته ظاهرة خطيرة، ويمكن أن يزول بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى طبيب.