«دليلة» طفلة تحدت مرض السكري وفازت بكأس مصر في الجمباز

داهمها مرض السكر وهي مازالت في عمر الزهور، واستطاعت دليلة صلاح محمد السيد، ابنة الثماني سنوات، أن تتحول من مريضة سكر إلى بطلة كبيرة في جمباز الأيروبك وبطلة أيضا في مسابقات الروبوت، وأصبحت أيقونة لكل من يصاب بمرض لعين في التحدي وتحقيق البطولة والانتصار على المرض بالحصول على الميداليات الذهبية وتحقيق المراكز الأولى في البطولات.

بداية المشوار

وتُروى القصة المهندسة إسراء حبشى، والدة البطلة دليلة صلاح: «اكتشفنا مرض دليلة عندما كانت في السادسة من عمرها، وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بمرض السكري. ربما كانت صدمة بالنسبة لنا، ولكنها كانت أقوى من جميع أفراد الأسرة، حيث كانت تمارس الجمباز وشاركت في بطولة بالإسكندرية. فوجئنا بأنها، على الرغم من صغر سنها، أصرت على المشاركة وتمكنت من الفوز بالمركز الأول، مما زاد إصرارها على متابعة طريق البطولة. ثم انضمت إلى نادي وادي دجلة وشاركت في كأس مصر لجمباز الأيروبك تحت 8 سنوات، حيث حققت المركز الأول وحصلت على الميدالية الذهبية، بالإضافة إلى تفوقها الدراسي المبهر الذي يشرفنا دائمًا. وما زالت مستمرة في مشوار التحدي الذي أعلنته».

بطلة في الروبوت

وتضيف المهندسة إسراء، أشعر وكأن إصابة طفلتي البطلة دليلة أصبح هو الدافع لها للتميز والحصول على البطولات فهي تشارك أيضا مع فريق Robotica Talents وحصلت على جائزة البطل لCategory Wedo 2.0 مع فريقها و تأهلوا لتمثيل مصر في النهائيات الدولية. في الصين خلال شهر أغسطس 2024، وهى تصر على النجاح دائما وأشعر أنها لديها رغبة في أن تصبح الأشهر على مستوى العالم سواء في جمباز الأيروبك أو في مجال الروبوت».

بطلة مصر

وببراءة الأطفال تقول دليلة: «لا أحب أن أستسلم للمرض فأنا بطلة ولست مريضة وكما يقول الكبار والأطباء أن مرض السكر يجب أن نصاحبه وسأجعله صديقي ولن يؤذينى وسأكمل طريق البطولة لأصبح لاعبة جمباز عالمية قريباً وكذلك سنحصل على بطولة الروبوت بالصين فى شهر أغسطس القادم، مازال أمامي الكثير ولن أستسلم لأى شيء فقط سأكون دليلة بطلة مصر المسكرة».