25 شابا متطوعا يزرعون الأشجار المثمرة ضمن مبادرة للحفاظ على البيئة في كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب مركز فوة، في كفر الشيخ، يوما بيئياً تطوعيا داخل نطاق مركز شباب فوه، بالمحافظة، بمشاركة 25 شابا من أعضاء أندية التطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توجيه طاقات الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الأربعاء، أنّ المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أنّ فرق أندية التطوع قاموا بزراعة الأشجار ودهانات.

يوم بيئي للحفاظ علي المناخ

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن فعاليات اليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب فوة، في كفر الشيخ، يُساهم في الحفاظ على البيئة، تحت إشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وباسم سعيد منسق، أندية التطوع المديرية وفريق عمل الإدارة.