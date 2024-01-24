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الرئيس السيسي: عملنا منذ البداية على حل المشاكل وفق الأولويات

كتب:

يارا أشرف
07:54 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، خلال لقاء مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، إننا نشهد نتائج الأولويات التي تحركنا بها منذ 2013، متسائلا: «هل كان يمكن تأجيل الأولويات التي تحركنا من خلالها والبقاء على نفس حالنا؟».

أضاف: «كان تقديري أننا نحل المشكلات التي كانت تواجهنا، هناك العديد من الدول تعاني من مشكلات الكهرباء منذ 30 و40 سنة، لأنهم ساروا بمسارات وأولويات أخرى».

وتابع: «هل كان يمكن للمصريين تحمل عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية حتى الآن عشان ما نصرفش 120 مليار جنيه؟».

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