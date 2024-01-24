وزيرة الثقافة تهدي رئيس مجلس الوزراء موسوعة «رؤية»
كتب:
محمد أباظة
08:07 م | الأربعاء 24 يناير 2024
وزيرة الثقافة تهدي موسوعة رؤية لرئيس مجلس الوزراء
أهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، موسوعة (رؤية) من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها أحدث موسوعة شاملة في الفكر الإسلامي، خلال افتتاحه لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.
جدير بالذكر أن موسوعة (رؤية) للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب ومتوفرة بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.