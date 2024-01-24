«الأوقاف»: انعقاد مقرأة كبار القراء المجودة بمسجد الحسين السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انعقاد المقرأة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة لأعلام القراء يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير 2024م، جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

تفاصيل انعقاد المقرأة المسجدية في مسجد الحسين

وحول تفاصيل انعقاد المقرأة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين، فقد أعلنت وزارة الأوقاف أنها سوف تنعقد برئاسة فضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وعضوية كل من القارئ الشيخ عبدالناصر حرك، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى، القارئ الشيخ محمود سالمان الحلفاوي، القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ الشيخ محمد عبدالبصير، القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، القارئ الشيخ ماهر الفرماوي، القارئ الشيخ إبراهيم الفشني.

بداية التلاوة المجودة في المقرأة

وقالت الوزارة إن التلاوة المجودة في المقرأة التي ستنعقد السبت المقبل ستبدأ من قول الله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ [الأعراف: 88].والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.