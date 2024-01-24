وزير خارجية روسيا: يجب إقامة دولة فلسطينية.. ونتابع أوضاع الشرق الأوسط

طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية فوق بيلجورود.

وأكد وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا بد من إقامة دولة فلسطينية، ونتابع عن كثب الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن واشنطن تراقب منطقة الشرق الأوسط بالأقمار الاصطناعية وكان بإمكانها رصد أحداث 7 أكتوبر 2023 قبل تنفيذها.