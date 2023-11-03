وزير الخارجية الروسي يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح أنه «من الضروري نقل المساعدات الإنسانية للمدنيين بغزة».

عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.