«العدل الدولية» تكشف موعد قرارها في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، موعد إصدار قرارها في القضية المقامة أمامها، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو يوم الجمعة المقبل، ومن الممكن أن تأمر المحكمة، إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

المحكمة عقدت جلسات استماع علنية

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية، عقدت في 11 و12 يناير الجاري، جلسات استماع علنية، بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على دعوى من جنوب إفريقيا، أيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفي نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: «تطلب جنوب إفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل».