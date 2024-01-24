الاحتلال الإسرائيلي يهدد لبنان بدفع الثمن إذا لم يتراجع حزب الله

تستمر تهديدات وزارة الخارجية الإسرائيلية لدولة لبنان وحزب الله المتواجد في جنوب لبنان على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم السبت السابع من أكتوبر.

تهديدات إسرائيلية لحزب الله

وخرج وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قائلا «إن لم يتراجع حزب الله فستدفع كل دولة لبنان الثمن»، في الوقت الذي تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان تجاه «شوميرا» قرب الحدود الشمالية.

تهديدات سابقة لحزب الله

وفي نهاية ديسمبر الماضي، كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يشير فيها إلى أن بلاده ستعمل على إجبار حزب الله اللبناني على التراجع إلى شمال نهر الليطاني، وسيتم ذلك بالطريقة الدبلوماسية أو العسكرية.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، كشف نائب أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، أن «الحرب والمواجهة مع إسرائيل في غزة يجب أن توقف» وإذا لم يحدث ذلك سوف يستمر حزب الله في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

استعدادات مستمرة لحزب الله

وأكد أن الحزب اتخذ قرارا بأن يتخذ وضع الحرب على الجبهة الجنوبية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مع الإعلان أنه إذا تمادت إسرائيل في الهجوم سوف يتم رفع الاستعداد إلى أقصى درجة، وكانت هذه التصريحات قبل أيام من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قيادي فلسطيني وسط سقوط أطراف من حزب الله اللبناني أيضا في القصف.