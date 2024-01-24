أمين الفتوى: غض البصر لا يقف عند عدم النظر للنساء فقط (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غض البصر لا يقف عند عدم النظر إلى النساء، وإنما تطور إلى عدم التطلع لأحوال الناس التي لا يريدون إظهارها.

مفهوم غض البصر

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «غض البصر يعني لما تلاقي حد راكب عربية جديدة ما تقعدش تقول دي بكام وجابها بكام، لما تسأل حد على حاجة هو مش عاوز يعرفك عنها حاجة يبقى انت كده مش بتغض بصرك».

وأضاف: «كل ما يزعج أو يؤذي الناس، المفروض لا نتطرق إليه».