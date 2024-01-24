رئيس هيئة الطاقة النووية السابق: البرنامج المصري تعرض للمحاربة منذ عهد جمال عبدالناصر

قال الدكتورعلي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، إنّ محطة الضبعة النووية مستقبل القوة لمصر، مفسرًا: «هذا الأمر يعني أن الدول تعتمد على نفسها ويكون قرارها من رأسها ولا ديون عليها وفي حوزتها عملة صعبة، وتنتج منتجات تنافس المنتجات العالمية في المجالين المدني والعسكري».

مصر كانت إمبراطورية

وأضاف عبدالنبي خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «مصر كانت إمبراطورية في يوم من الأيام، وستعود كذلك، وسبب قوتها في ذلك هي التكنولوجيا النووية».

وتابع: «طالما بدأنا في هذا المشروع فإننا سنحقق أهدافنا إن شاء الله، بالعقلية المصرية الجبارة التي لا مثيل لها، فالعقلية المصرية تتميز عن أي عقلية في العالم».

البرنامج النووي المصري كان يتعرض للحرب

وأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، قائلا: «البرنامج النووي المصري كان يتعرض للحرب منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر لأنه مصدر قوة».

وأضاف عبدالنبي: «محدش عاوزنا أقوياء في أي مجال، لذلك فإن بعض العلماء المصريين تعرضوا للاغتيالات في المجال النووي وغيره من المجالات».

وتابع: «البعض يحارب مصر ويتمنى لو يصبح الشعب المصري مستهلكا فقط، مصر كانت إمبراطورية وستعود كذلك، وأقول إن اللوبي الصهيوني كان يحاربنا حتى لا نبني المحطات النووية، فقد فشلت محاولة الرئيس جمال عبدالناصر مع الولايات المتحدة، وكذلك فشلت محاولتان للرئيس الراحل السادات، وفي عام 1983 أجرت مصر أكبر مناقصة عالمية، وفي عام 1986 كانت ستحصل ألمانيا على المناقصة لكن تم وقف المشروع بحجة حادث تشيرنوبل، وبالتالي، فإن الأمر المباشر هو الطريق الوحيد للمشروع النووي وليس المناقصة، وبالتالي، فإن الدولة الوحيدة التي تستطيع فعل ذلك مثلما فعلت مع السد العالي هي روسيا».