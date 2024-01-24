لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: ملامح حلم مصر النووي بدأت في الظهور

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في عملية الصبة الخرسانية الأولى التي تستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، مشيرا إلى أن ملامح حلم مصر النووي تبدأ في الظهور على أرض الواقع، وأن صب الخرسانة بداية الطريق نحو المفاعلات النووية السلمية.

وأكد أن المحطة ستضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تنشئ محطات نووية للأغراض السلمية وتساعدها على المضى قدما في مسار التنمية والبناء، وصناعة مستقبل أكثر إشراقا، وتنقلها إلى عصر جديد من التكنولوجيا واستخدام الطاقة النووية النظيفة، إذ تمثل الضبعة أمنا قوميا تكنولوجيا.

وتابع: «إعطاء الرئيسان المصري والروسي إشارة بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، لحظة ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، كما قال الرئيس السيسي».

وتابع: «مصر تكتب تاريخًا جديدا من خلال تحقيق حلم المصريين في محطة للطاقة النووية، مؤكدا أن المشروع إنجاز آخر في ملف التعاون الثنائي مع روسيا».

أزمة في إمدادات الطاقة

وأشار إلى أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته مصر بإحياء برنامجها النووى السلمي، لتوفير مصادر إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، ما لا يتوافر إلا في الطاقة النووية، والتي توصف بالطاقة النظيفة.